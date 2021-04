Esce per Altaforte “Soldato di ventura”, diario di guerra di un mercenario italiano in Africa (Di giovedì 22 aprile 2021) Terra, sangue e il profumo della polvere da sparo. È l’atmosfera che accompagna sin dalle prime pagine il libro di Flavio Andreon, Soldato di ventura, edito da Altaforte Edizioni. Il volume racconta, nella forma del diario di guerra, il conflitto civile angolano tra la fine degli anni ’70 e gli albori degli anni ’80. E si addentra nell’anima di un Soldato, di un volontario, di un mercenario. Altaforte pubblica il “Soldato di ventura” di Andreon Il protagonista del libro, si legge nella nota del curatore Alberto Palladino, è «uno di quelli che si sono trovati precipitati in una terra non loro, portatori di una lucifera fiaccola di guerra. Una terra che porta il nome d’Africa, amante e ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 aprile 2021) Terra, sangue e il profumo della polvere da sparo. È l’atmosfera che accompagna sin dalle prime pagine il libro di Flavio Andreon,di, edito daEdizioni. Il volume racconta, nella forma deldi, il conflitto civile angolano tra la fine degli anni ’70 e gli albori degli anni ’80. E si addentra nell’anima di un, di un volontario, di unpubblica il “di” di Andreon Il protagonista del libro, si legge nella nota del curatore Alberto Palladino, è «uno di quelli che si sono trovati precipitati in una terra non loro, portatori di una lucifera fiaccola di. Una terra che porta il nome d’, amante e ...

Advertising

raffaellapaita : Bisogna immaginare delle deroghe al #coprifuoco alle 22 per chi esce da teatri e cinema per evitare di assestare il… - poliziadistato : A Ravenna un 90enne di notte esce di casa in pigiama. All'alba la figlia ci chiama. Le Volanti perlustrano la zona… - greenMe_it : Earth Day 2021: esce oggi “Green girls”, il libro che raccoglie le storie di straordinarie ragazze che lottano per… - salidaparallela : RT @poliziadistato: A Ravenna un 90enne di notte esce di casa in pigiama. All'alba la figlia ci chiama. Le Volanti perlustrano la zona e in… - Reemul64 : RT @SecolodItalia1: Esce per Altaforte “Soldato di ventura”, diario di guerra di un mercenario italiano in Africa -

Ultime Notizie dalla rete : Esce per MARIO INCUDINE PUBBLICA "SELFIE IN LOCKDOWN" Entra ed esce da una casa che non ha mura, perché solo gli spazi immensi riescono a mettere ... È la storia di un uomo apparentemente "inutile" che si inventa mille facce e mille modi per tentare di ...

EA: Battlefield 6 arriva presto, quello mobile nel 2022 DICE per la creazione del titolo sta collaborando a stretto contatto con Industrial Toys, e precisa che si tratterà di un gioco a sé stante, costruito da zero tenendo ben presente le diverse esigenze ...

Roma| Appia, 16enne esce per un permesso da una struttura assistenziale e sparisce: Carabinieri la rintracciano su un bus ilmamilio.it - L'informazione dei Castelli romani Ceduto il 20% di FarmAl. Il Comune esce dalle farmacie Il Comune di Alessandria ha ceduto oggi, con contratto sottoscritto a Roma, la quota del 20% del capitale sociale della Società FARMAL Srl. La quota era ancora in possesso dell’Amministrazione dopo la ...

Lo scontro tra Governo e Regioni sulle riaperture Coprifuoco e scuola i due temi al centro dell'aspro confronto. La ministra Gelmini: "Riaperture graduali per non dover richiudere". Fedriga chiede al premier Draghi un nuovo confronto ...

Entra edda una casa che non ha mura, perché solo gli spazi immensi riescono a mettere ... È la storia di un uomo apparentemente "inutile" che si inventa mille facce e mille moditentare di ...DICEla creazione del titolo sta collaborando a stretto contatto con Industrial Toys, e precisa che si tratterà di un gioco a sé stante, costruito da zero tenendo ben presente le diverse esigenze ...Il Comune di Alessandria ha ceduto oggi, con contratto sottoscritto a Roma, la quota del 20% del capitale sociale della Società FARMAL Srl. La quota era ancora in possesso dell’Amministrazione dopo la ...Coprifuoco e scuola i due temi al centro dell'aspro confronto. La ministra Gelmini: "Riaperture graduali per non dover richiudere". Fedriga chiede al premier Draghi un nuovo confronto ...