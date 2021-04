(Di giovedì 22 aprile 2021) Testimone diretto e cronista,rilegge gli avvenimenti che si succedono dalle 10:00 di giovedì 29alle 23:50 di venerdì 30, tra Roma e Milano, quello in cui, agli albori di Tangentopoli, una folla inferocitadavanti all’hotel romano Raphaël investì Bettinocon una pioggia di monetine. Pubblichiamo unda “30. Bettino. L’di una Repubblica e la fine della politica” (Marsilio, Nodi) pp. 224, euro 18.00, da oggi in libreria. Quella scena, questo libro La scena dell’Hotel Raphaël e delle monetine contro Bettino, l’uomo politico più influente degli anni ottanta, è considerata tipicamente il ...

Advertising

DavideDAlessa16 : Esce '30 aprile 1993', l''ultimo giorno' di Craxi, scritto da Filippo Facci. Un estratto - G_B0TTAZZI : RT @HuffPostItalia: Esce '30 aprile 1993', l''ultimo giorno' di Craxi, scritto da Filippo Facci. Un estratto - akhetaton11 : RT @alesavini_: ???? Il 24 aprile esce il 7° numero di “A Stelle e Strisce” con una grande novità: alla politica interna, alla politica ester… - LorenzoTerm : RT @alesavini_: ???? Il 24 aprile esce il 7° numero di “A Stelle e Strisce” con una grande novità: alla politica interna, alla politica ester… - Atlantismo1949 : RT @alesavini_: ???? Il 24 aprile esce il 7° numero di “A Stelle e Strisce” con una grande novità: alla politica interna, alla politica ester… -

Ultime Notizie dalla rete : Esce aprile

MAM-e

Testimone diretto e cronista, Filippo Facci rilegge gli avvenimenti che si succedono dalle 10:00 di giovedì 29alle 23:50 di venerdì 301993, tra Roma e Milano, quello in cui, agli albori di Tangentopoli, una folla inferocita davanti all'hotel romano Raphaël investì Bettino Craxi con una pioggia di monetine. Pubblichiamo ...'Non so dire quello che è successo. Quello che ricordo è che ho sentito una forte compressione alla testa, sulla nuca esattamente, e mi sono piegata poco su me stessa, ma non ho capito che fosse ...La conduttrice annuncerà quattro nuovi naufraghi: ci saranno scintille tra due donne sin da subito? Chi esce Fariba Tehrani, Vera Gemma e Miryea Stabile ...Nelle regioni che dal 26 aprile entreranno in zona gialla gli spettatori potranno vedere nelle sale l'apprezzatissimo dramma di Lee Isaac Chung: trama, trailer e recensioni ...