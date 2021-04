Enrico Nigiotti | il singolo Notti di Luna | ecco il significato VIDEO

(Di giovedì 22 aprile 2021) In arrivo il 23 aprile il nuovodi: dopo i successi di Sanremo, il cantautore toscano torna con un dialogo tra un uomo e laDisponibile in pre-save e pre order il nuovodidi. Il nuovo brano uscirà venerdì 23 aprile esce e segna il ritorno del cantautore con l’etichetta discografica Polydor / Universal Music Italia. Da sempre alla ricerca di un sound ricercato e personale,caratterizza la sua musica con un linguaggio immediato e diretto, anche se rigorosamente strumentale e analogico. Pre-save e pre-order al link: https://pld.lnk.to/di. “È passato un po’ di tempo – ha dichiarato ...

torna con il nuovo singolo, Notti di luna , a partire da venerdì 23 aprile 2021. Di cosa parla la canzone? Secondo quanto dichiarato Il cantante, nella sua carriera, ha partecipato tre ...Oraè pronto a tornare e mostrare tutta la sua verve con il nuovo singolo " Notti di Luna ", in uscita alla mezzanotte del prossimo venerdì 23 aprile . Il significato racchiuso in "...In arrivo il nuovo singolo di Enrico Nigiotti: dopo i successi di Sanremo, il cantautore toscano torna con un dialogo tra un uomo e la luna ...(La Musica Dentro) La Musica Fuori è il nuovo singolo di Random, secondo estratto dall'album Nuvole, dopo la canzone sanremese Torno a te.