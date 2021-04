Enrico Ianniello confessa un insolito aneddoto del suo passato: «A 16 anni volevo farmi prete» (Di giovedì 22 aprile 2021) Questa sera, 22 Aprile 2021, su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata della fortunata serie Tv Un passo dal cielo 6. Il cast della fiction è a dir poco spettacolare. Tra i volti noti c’è quello dell’attore italiano Enrico Ianniello nei panni del commissario Vincenzo Nappi. Enrico Ianniello, protagonista anche delle serie Rai di successo Il Commissario Ricciardi, ha rilasciato un’intervista a DiPiù Tv in cui ha svelato un insolito retroscena sul suo passato. Prima di intraprendere la carriera di attore, Enrico voleva fare un altro mestiere totalmente diverso da quello che svolge attualmente. Scopriamo ora insieme cosa voleva essere prima di fare l’artista. Enrico ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 22 aprile 2021) Questa sera, 22 Aprile 2021, su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata della fortunata serie Tv Un passo dal cielo 6. Il cast della fiction è a dir poco spettacolare. Tra i volti noti c’è quello dell’attore italianonei pdel commissario Vincenzo Nappi., protagonista anche delle serie Rai di successo Il Commissario Ricciardi, ha rilasciato un’intervista a DiPiù Tv in cui ha svelato unretroscena sul suo. Prima di intraprendere la carriera di attore,voleva fare un altro mestiere totalmente diverso da quello che svolge attualmente. Scopriamo ora insieme cosa voleva essere prima di fare l’artista....

