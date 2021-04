Emergenza coronavirus: l’Italia cambia nuovamente colore. Ecco tutte le regioni coinvolte e la data (Di giovedì 22 aprile 2021) Sembra che dalla prossima settimana buona parte dell’Italia tornerà in zona gialla. Ma questo cosa significa? Prima di tutto la riapertura di bar e ristoranti (rigorosamente all’aperto), poi musei, cinema, teatri e il ritorno agli sport di contatto, come il calcetto. Ancora non si sa con precisione quali regioni rientrino in questa zona privilegiata, in quanto il monitoraggio settimanale con conseguente ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, verranno pubblicati venerdì. In attesa di conferme per le singole regioni, risulta quasi certo il passaggio in zona gialla dal 26 aprile di più della metà della popolazione. In particolare, a sperare nella zona gialla sono le regioni del centro e del Nord, sembra invece che buona parte del Sud e la Valle D’Aosta, rimarranno nelle zone arancioni e ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 22 aprile 2021) Sembra che dalla prossima settimana buona parte deltornerà in zona gialla. Ma questo cosa significa? Prima di tutto la riapertura di bar e ristoranti (rigorosamente all’aperto), poi musei, cinema, teatri e il ritorno agli sport di contatto, come il calcetto. Ancora non si sa con precisione qualirientrino in questa zona privilegiata, in quanto il monitoraggio settimanale con conseguente ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, verranno pubblicati venerdì. In attesa di conferme per le singole, risulta quasi certo il passaggio in zona gialla dal 26 aprile di più della metà della popolazione. In particolare, a sperare nella zona gialla sono ledel centro e del Nord, sembra invece che buona parte del Sud e la Valle D’Aosta, rimarranno nelle zone arancioni e ...

