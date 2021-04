Emergency, aperto in Uganda l’ospedale pediatrico progettato da Piano: ‘In Italia come in Africa, non ci sono differenze nel diritto alle cure’ (Di giovedì 22 aprile 2021) “Il diritto alla salute è un bene comune e dev’essere garantito allo stesso modo: a Bergamo così come in Uganda”. A Entebbe, nell’Africa orientale, Emergency ha aperto le porte del nuovo centro chirurgico pediatrico. Una struttura progettata da Renzo Piano e che ospiterà settantadue posti letto e tre sale operatorie. “Il modo migliore per aiutare l’Africa è fare lì quelle stesse cose che vorremmo avere anche qui da noi, in Italia” racconta il fondatore di Emergency, Gino Strada. E così da ieri nella nuova struttura sulle rive del lago Vittoria sono entrati Ramadhan, Topista, Justine, Katongole, Matovu e Jordan. Bambini tra i tre e gli undici anni ricoverati per problemi all’apparato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) “Ilalla salute è un bene comune e dev’essere garantito allo stesso modo: a Bergamo cosìin”. A Entebbe, nell’orientale,hale porte del nuovo centro chirurgico. Una struttura progettata da Renzoe che ospiterà settantadue posti letto e tre sale operatorie. “Il modo migliore per aiutare l’è fare lì quelle stesse cose che vorremmo avere anche qui da noi, in” racconta il fondatore di, Gino Strada. E così da ieri nella nuova struttura sulle rive del lago Vittoriaentrati Ramadhan, Topista, Justine, Katongole, Matovu e Jordan. Bambini tra i tre e gli undici anni ricoverati per problemi all’apparato ...

