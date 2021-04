Ematologo Carella | Progressi spaventosi hanno cambiato storia neoplasie sangue

(Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. - "Per la leucemia mieloide acuta e per la leucemia linfoblastica acuta Ph+ ad alto rischio fino a qualche anno fa non avevamo a disposizione quasi nulla. Oggi, invece, possiamo parlare ...

"Questa procedura che sta rivoluzionando la cura dei tumori del sangue - sottolinea l'- ... "Diversi gruppi stanno valutando l'efficacia delle Car - T nel mieloma multiplo - ricorda- ..."Questa procedura che sta rivoluzionando la cura dei tumori del sangue - sottolinea l'- ... "Diversi gruppi stanno valutando l'efficacia delle Car - T nel mieloma multiplo - ricorda- ...Roma, 22 apr. (Adnkronos Salute) - "Per la leucemia mieloide acuta e per la leucemia linfoblastica acuta Ph+ ad alto rischio fino a qualche anno fa non avevamo a disposizione quasi nulla. Oggi, invece ..."Ail, oltre a occuparsi da 50 anni di assistenza e servizi per i pazienti affetti da tumori del sangue - ricorda Amadori - sostiene da sempre la ricerca scientifica grazie alla quale negli ultimi dece ...