Emanuela Tittocchia | chi è la nuova naufraga dell’Isola dei Famosi | vita privata e curiosità

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 aprile 2021)è un’attrice e conduttrice italiana conosciuta principalmente per aver recitato nelle fiction di successo Centovetrine e Un posto al sole. Piemontese di nascita, ha sempre avuto una spiccata propensione per la recitazione e il teatro: tuttavia, prima di dedicarsi al 100% a questo lavoro, si è laureata in Architettura presso il Politecnico di Torino. Scopriamo cosa c’è da sapere sull’attrice, seguitissima su Instagram, ede L’Isola dei2021, dalla carriera alla (travagliata). L’entrata nel mondo dello spettacolo perarriva molto presto: a soli 7 anni inizia a studiare canto, danza, pianoforte e fisarmonica; e poco dopo inizia a esibirsi in teatro, all’Alfieri di Torino in ...