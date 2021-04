Emanuela Fanelli nel prossimo film di Paolo Virzì: "Recitare per lui era una mia priorità" (Di giovedì 22 aprile 2021) Emanuela Fanelli ha parlato di Siccità, il prossimo film di Paolo Virzì del quale farà parte, spiegando perché Recitare per il regista rappresentava una sua priorità. La co-conduttrice di Una pezza di Lundini, Emanuela Fanelli farà parte del cast del prossimo film di Paolo Virzì, che si intitola Siccità, ed ha spiegato perché Recitare per il regista toscano rappresentava una sua priorità. Nel corso della stessa intervista l'attrice ha anche parlato del fenomeno Lol - chi ride è fuori. Questa settimana ha avuto inizio la seconda stagione di Una pezza di Lundini, l'esilarante show di Rai 2 che già dallo scorso anno ha ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 aprile 2021)ha parlato di Siccità, ildidel quale farà parte, spiegando perchéper il regista rappresentava una sua. La co-conduttrice di Una pezza di Lundini,farà parte del cast deldi, che si intitola Siccità, ed ha spiegato perchéper il regista toscano rappresentava una sua. Nel corso della stessa intervista l'attrice ha anche parlato del fenomeno Lol - chi ride è fuori. Questa settimana ha avuto inizio la seconda stagione di Una pezza di Lundini, l'esilarante show di Rai 2 che già dallo scorso anno ha ...

