Elisa Isoardi qual è la verità sull'occhio? Perché ha abbandonato l'Isola dei Famosi ? (Di giovedì 22 aprile 2021) Elisa Isoardi ha abbandonato l'Isola dei Famosi 2021. Nel corso della nona puntata, infatti, la conduttrice si è ferita a un occhio con un lapillo bollente, mentre stava preparando da mangiare. Tuttavia, recenti rumor metterebbero in dubbio i reali motivi in merito al suo ritiro. Ecco cosa si sta sospettando a proposito della vicenda.

