Elezioni: ddl per voto studenti fuori sede già ad ottobre (Di giovedì 22 aprile 2021) Far votare gli studenti fuori sede nelle città dove studiano, senza dover ritornare a casa, e questo già alle prossime amministrative di ottobre. E' l'obiettivo della proposta di legge depositata dal ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 aprile 2021) Far votare glinelle città dove studiano, senza dover ritornare a casa, e questo già alle prossime amministrative di. E' l'obiettivo della proposta di legge depositata dal ...

Advertising

mikycer : @ItaliaViva @davidefaraone Presidente dell associazione italiana autismo che affonda il ddl che proteggerebbe anche… - GervasioHya : @HuffPostItalia Il PD non cambierà mai ha troppa paura di perdere il suo bacino di voti ieri con lo ius soli con Re… - oloapb : @DonaConzatti @ItaliaViva Il senso di questo tweet quando il DDL é usato come merce di scambio con la Lega? Volete… - AbracaBarna : @DelpapaMax @enricoruggeri A solidarizzare con quelli che li stanno affamando, per il DDL Zan. Tanto alle prossime… - augussori : L’intervista di questa mattina a Radio Rai Gr Parlamento in merito al mio ddl, in esame in Commissione… -