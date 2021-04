Elezioni Coni, ecco i quattro candidati: si aggiunge anche Franco Chimenti (Di giovedì 22 aprile 2021) Le Elezioni alla presidenza del Coni del prossimo 13 maggio sono sempre più vicine ed oggi alle ore 14:00 è scaduto il termine ultime per presentare il candidature. In lizza per ricoprire questo importante ruolo ci sono quattro candidati: il presidente uscente Giovanni Malagò, Antonella Bellutti, Renato di Rocco e il numero uno della Federgolf Franco Chimenti, ultimo iscritto in ordine di tempo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) Lealla presidenza deldel prossimo 13 maggio sono sempre più vicine ed oggi alle ore 14:00 è scaduto il termine ultime per presentare il candidature. In lizza per ricoprire questo importante ruolo ci sono: il presidente uscente Giovanni Malagò, Antonella Bellutti, Renato di Rocco e il numero uno della Federgolf, ultimo iscritto in ordine di tempo. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Coni Lancellotta tra i grandi elettori del Coni La delegata provinciale del Coni di Isernia, Elisabetta Lancellotta, è stata eletta tra i rappresentanti del Sud che parteciperanno alle elezioni del Presidente nazionale del Comitato Olimpico che si svolgerà il 13 maggio ...

Gravina: 'Superlega? Nessun processo. Non si sanziona un'idea' ... che ha ricevuto i complimenti per il pieno di consensi a livello Uefa nelle elezioni per i membri ... Il mondo dello sport ha una piramide al cui vertice c'è il Cio, poi Fifa, Uefa, Coni, Federazione, ...

Elezioni Coni, la corsa a presidente è a tre. E per la prima volta c'è una donna IL GIORNO Elezioni Coni: 4 candidati, c'è anche Chimenti I candidati alle elezioni per la presidenza del Coni - apprende l'ANSA - sono quattro: a Giovanni Malagò, Antonella Bellutti e Renato Di Rocco, già annunciati, si è aggiunto infatti il numero 1 della ...

Giunta nazionale Coni: entra l'ex pallavolista napoletana Del Core Una delle stelle dello sport napoletano nella prossima Giunta del Coni. E' Antonella Del Core, 40 anni, campionessa di volley che ha chiuso la carriera nella Dinamo Kazan nel 2016, ...

