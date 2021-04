Elettra Lamborghini e Wanda Icardi | metti una sera insieme

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 22 aprile 2021)hanno trascorso unatra balli, risate e i bimbi felici di avere la loro beniaminahanno trascorso unata. Le due, impegnate su diversi fronti, hanno trovato il tempo per loro all’insegna del divertimento e dell’allegria. Mentrecontinua la sua avventura da opinionista all’Isola Dei Famosi e registra nuove canzone di cui è orgogliosa, dopo essere guarita dal Covid,porta avanti le collaborazioni con noti brand e si occupa della sua famiglia cercando sempre di non fargli mancare nulla. In un di ...