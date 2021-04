Elena, sgozzata ad Aosta: il presunto killer aveva precedenti per stupro. 'Dopo l'omicidio ha cambiato foto su Fb' (Di giovedì 22 aprile 2021) Il presunto killer di Elena Raluca Serban aveva alle spalle diversi precedenti specifici per violenza sessuale. Gabriel Falloni , 36 anni, originario di Sorso (Sassari) e residente in Val d'Aosta, è ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 aprile 2021) IldiRaluca Serbanalle spalle diversispecifici per violenza sessuale. Gabriel Falloni , 36 anni, originario di Sorso (Sassari) e residente in Val d', è ...

