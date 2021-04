Ecomafie | incontro al Galilei di Catania con esperti del settore

(Di giovedì 22 aprile 2021) CATANIA – ‘Misure di contrasto ai reati ambientali’ è il titolo dell’incontro a distanza che ha visto produttivi i ragazzi di terza e quarta del liceo ‘Galileo Galilei’ di Catania che hanno posto numerose domande ai relatori dell’evento organizzato dall’associazione nazionale antimafia Alfredo Agosta. Relatori dell’appuntamento in cui si è discusso di ecoreati ed ecomafia sono stati il procuratore aggiunto della Repubblica di Catania Agata Santonocito; l’avvocato Antonella Arena, esperta in diritto civile e diritto dell’ambiente e gestione del territorio; Giuseppe Agosta, associazione Alfredo Agosta; Gabriella Chisari, dirigente scolastico del liceo ‘Galileo Galilei’ e Daniela Murabito, referente legalità dell’istituto.

Diverse le tematiche trattate dai relatori che hanno preso parte all', il procuratore Agata Santonocito e l'avvocato Antonella Arena che hanno aperto la conferenza parlando di ecomafia, dei ...L'ultimo, a tema, ha visto partecipare il prefetto di Verona, Donato Cafagna , che ha espresso il proprio sostegno e il plauso per l'iniziativa. Tra i docenti vi hanno partecipato ...L’Assessore Regionale all’Ambiente Anna Grazia Maraschio ha commentato gli arresti di oggi per traffico di rifiuti speciali: “Nell’apprendere dell’odierna operazione condotta dalla Direzione Distrettu ...Grande partecipazione da parte degli studenti con la presenza di 30 classi di terzo e quarto anno del liceo scientifico Galileo Galilei di Catania ...