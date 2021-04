Ecobonus: altri 76 milioni per incentivi per l'acquisto di moto e auto (Di giovedì 22 aprile 2021) A partire da venerd 23 aprile 2021 saranno incrementate di oltre 76 milioni di euro le risorse , disponibili sulla piattaforma Ecobonus.mise.gov.it, per prenotare l'incentivo per l'acquisto di veicoli a basse emissioni relativo alle categorie dei motocicli L e delle auto M1. Lo comunica il Mese precisando che si tratta di una riprogrammazione ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 22 aprile 2021) A partire da venerd 23 aprile 2021 saranno incrementate di oltre 76di euro le risorse , disponibili sulla piattaforma.mise.gov.it, per prenotare l'incentivo per l'di veicoli a basse emissioni relativo alle categorie deicicli L e delleM1. Lo comunica il Mese precisando che si tratta di una riprogrammazione ...

Advertising

solomotori : Ecobonus: altri 76 mln per incentivi moto e auto - tvbusiness24 : #Sostenibilità, nuovi fondi per l’#ecobonus auto: in arrivo altri 76 milioni di euro - libellula58 : RT @ANSA_Motori: Ecobonus, altri 76 mln per incentivi moto e auto #ANSAmotori - Agenzia_Ansa : RT @ANSA_Motori: Ecobonus, altri 76 mln per incentivi moto e auto #ANSAmotori - ANSA_Motori : Ecobonus, altri 76 mln per incentivi moto e auto #ANSAmotori -