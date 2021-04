Ecco perché la regina Elisabetta indossa le stesse scarpe da oltre 50 anni (Di giovedì 22 aprile 2021) Da oltre mezzo secolo, la regina Elisabetta indossa sempre le stesse scarpe. Proprio così. Si tratta di un paio di décolleté con tacco 5 e catenina dorata a mo’ di fibbia che fanno parte della sua ormai iconica “divisa” ufficiale, composta da tailleur o abito con cappotto di ogni colore dell’arcobaleno, borsetta a mano, guanti, collana di perle a tre fili e, appunto, queste scarpe. Unica deroga sono gli stivali di gomma che usa nelle sue tenute di campagna per le battute di caccia o per andare a cavallo. La sovrana non solo ha un’assistente personale che le “indossa” per lei quando sono nuove, in modo da ammorbidirle, ma ha anche il suo personale calzolaio, che produce in serie il suo modello di riferimento. Fin da giovanissima, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Damezzo secolo, lasempre le. Proprio così. Si tratta di un paio di décolleté con tacco 5 e catenina dorata a mo’ di fibbia che fanno parte della sua ormai iconica “divisa” ufficiale, composta da tailleur o abito con cappotto di ogni colore dell’arcobaleno, borsetta a mano, guanti, collana di perle a tre fili e, appunto, queste. Unica deroga sono gli stivali di gomma che usa nelle sue tenute di campagna per le battute di caccia o per andare a cavallo. La sovrana non solo ha un’assistente personale che le “” per lei quando sono nuove, in modo da ammorbidirle, ma ha anche il suo personale calzolaio, che produce in serie il suo modello di riferimento. Fin da giovanissima, ...

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché La sorprendente ragione per cui in Inghilterra non si cammina sulle crepe del marciapiede Perché? Colpa di una superstizione come dicevamo o, per meglio dire, di una rima. "Step on a crack, ... Ecco dunque il motivo per cui oggi abbiamo svelato la sorprendente ragione per cui in Inghilterra ...

Per malati di rosacea meno controlli ed effetto mascherina, Sos degli esperti Ecco perché una corretta aderenza terapeutica risulta ancor più necessaria". I sintomi della rosacea, se trascurati, possono aggravarsi diventando persistenti. Per questo motivo è stata creata una ...

