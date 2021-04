Earth Day | viaggio in Italia in 10 luoghi di natura da scoprire

(Di giovedì 22 aprile 2021) Nelle nostre “trincee casalinghe” dell’era Covid guardiamo alla Terra da un inusule punto di vista, quasi come spettatori esterni che mentre percepiscono quanto la propria «assenza» dal pianeta sembri concedere un respiro alla natura e agli ecosistemi, nello stesso tempo diventano coscienti di quanto la propria sola esistenza sia una minaccia per lo stesso luogo che la permette. La necessità è quella di ristabilire un dialogo con la silente sacralità del pianeta e, soprattutto, con noi stessi alla ricerca di una nuova direzione, e l’occasione per iniziarlo può essere quella della Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite, una call mondiale delle coscienze ecologiste che torna anche questo 22 aprile mobilitando circa un miliardo di persone.

Tanto che 51 anni dopo ci ritroviamo a sperare che l'Earth Day segni un nuovo inizio, rappresenti una svolta soprattutto nell'affrontare la principale emergenza ambientale della nostra era: quella climatica. In occasione del 22 aprile ritorna l'Earth Day, che quest'anno spegne 51 candeline, celebriamo la bellezza d'Italia. Oggi è la Giornata Mondiale della Terra, una manifestazione internazionale per la sostenibilità ambientale e la salvaguardia del nostro pianeta, meglio conosciuta come Earth Day è l'evento che riesce a mobilitare circa un miliardo di persone.