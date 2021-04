Earth Day, Ferrieri (ANGI): “Salvaguardare il pianeta all’insegna della sostenibilità” (Di giovedì 22 aprile 2021) “In questo giorno per la giornata mondiale della terra celebriamo l’ambiente e la salvaguardia del pianeta, sottolineando la necessità di preservarne la salute e investendo maggiormente per un’economia verde e sempre più rispettosa dell’ambiente. Le nuove generazioni e l’innovazione saranno gli assi portanti di questo cambiamento, che speriamo porterà quanto prima una maggiore sensibilità per la tutela e la salvaguardia della terra preservando l’ambiente e combattendo l’inquinamento, il cambiando climatico e la salute della flora e della fauna del pianeta” – cos’ il presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri, intervenendo alla maratona digitale Food for Earth organizzata e promossa dal Future Food Institute e dalla FAO (Food and ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 aprile 2021) “In questo giorno per la giornata mondialeterra celebriamo l’ambiente e la salvaguardia del, sottolineando la necessità di preservarne la salute e investendo maggiormente per un’economia verde e sempre più rispettosa dell’ambiente. Le nuove generazioni e l’innovazione saranno gli assi portanti di questo cambiamento, che speriamo porterà quanto prima una maggiore sensibilità per la tutela e la salvaguardiaterra preservando l’ambiente e combattendo l’inquinamento, il cambiando climatico e la saluteflora efauna del” – cos’ il presidente dell’, Gabriele, intervenendo alla maratona digitale Food fororganizzata e promossa dal Future Food Institute e dalla FAO (Food and ...

