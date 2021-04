Earth Day | dalla marcia nel 1970 al miliardo di manifestanti nel mondo

(Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – L’Earth Day, Giornata della Terra, è la più grande manifestazione ambientale del pianeta per sensibilizzare sui temi dell’inquinamento di aria, acqua e suolo, la tutela della biodiversità e delle risorse naturali. Ideata dall’attivista per la pace john mcconnell, prese definitivamente forma nel 1969 a seguito del disastro ambientale causato dalla fuoriuscita di petrolio dal pozzo della Union Oil al largo di Santa Barbara, in California. Il primo Earth Day si tenne il 22 aprile 1970, quando 20 milioni di cittadini americani, rispondendo a un appello dal senatore statunitense Gaylord Nelson, si mobilitarono per portare all’attenzione dell’opinione pubblica le questioni ambientali. La copertura mediatica della prima giornata mondiale della terra venne realizzata da Walter Cronkite della CBS News. Da allora la manifestazione è in costante crescita e coinvolge molti personaggi pubblici e star dello spettacolo. Nel 1990 si tenne una memorabile edizione con un collegamento satellitare dal monte Everest. In quell’anno l’evento mobilitò 200 milioni di persone in 141 stati, spianando la strada al vertice delle Nazioni Unite del 1992 a Rio de Janeiro. Dieci anni dopo l’iniziativa celebrò il millennio con numeri record: 5mila gruppi ecologisti coinvolti in 184 paesi. Il problema del riscaldamento globale e delle energie pulite raggiunse milioni di persone. Oggi l’Earth Day coinvolge oltre 1 miliardo di persone in tutto il mondo.

Google dedica oggi un doodle alla Giornata della Terra. Un'animazione grafica che evidenzia come tutti possiamo piantare un seme per un futuro più verde, un alberello alla volta. Cos'è l'approfondimento Giornata della Terra: cos'è e perché si festeggia Istituita dalle Nazioni Unite per attirare l'attenzione sulla tutela del pianeta, l'coinvolge 22mila ...Una delle ricorrenze più sentite (a cui non a caso Sky dedicherà una programmazione speciale ) degli ultimi anni è senza dubbio l', la Giornata della Terra con cui si celebra in tutto il mondo il nostro pianeta, per ricordare quanto sia importante tutelarlo. In occasione dell'2021 di giovedì 22 aprile , ecco ...La Giornata Mondiale della Terra, anche quest’anno in programma il 22 aprile, è un’occasione fondamentale di riflessione su temi importanti per il nostro ...Quest'anno circa un miliardo di persone, in 192 nazioni, parteciperà alle iniziative dell'Earth Day.L'Earth Day di quest'anno è dedicato al tema della perdita della diversità biologica e dell'estinzio ...