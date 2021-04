Earth Day 2021, nasce “Nucleo Studio”: comunicazione ed eventi ad impatto zero (Di giovedì 22 aprile 2021) Earth Day 2021, il ceo Gio Setola: “Per salvare la terra serve anche creare lavoro nel rispetto e nella tutela dell’ambiente!” Nella giornata mondiale della Terra 2021 vede la luce Nucleo Studio: agenzia di comunicazione ed eventi ad impatto zero, e che non si limita ad offrire servizi legati al digital marketing e all’organizzazione e realizzazione di Leggi su 2anews (Di giovedì 22 aprile 2021)Day, il ceo Gio Setola: “Per salvare la terra serve anche creare lavoro nel rispetto e nella tutela dell’ambiente!” Nella giornata mondiale della Terravede la luce: agenzia diedad, e che non si limita ad offrire servizi legati al digital marketing e all’organizzazione e realizzazione di

Advertising

team_world : ?È inutile per l’uomo conquistare la Luna, se poi finisce per perdere la Terra.? - François Mauriac ? Oggi è l'… - RaiNews : 'Non possiamo accontentarci di qualcosa solo perché è meglio di niente', ha sottolineato l'attivista svedese per l'… - MSF_ITALIA : ?? La nostra salute dipende dal benessere del pianeta, e il benessere del pianeta dipende da come ci comportiamo. È… - fendente1 : RT @chruggeriTg2: Earth Day 2021: “Green girls”, il libro che raccoglie le storie di ragazze strordinarie che lottano per salvare il pianet… - rossig_mvarchi : RT @MSF_ITALIA: ?? La nostra salute dipende dal benessere del pianeta, e il benessere del pianeta dipende da come ci comportiamo. È tutto co… -