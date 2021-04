Earth day 2021 | lettera aperta al Pianeta dalle accociazioni ambientaliste

(Di giovedì 22 aprile 2021) Caro Pianeta ti scrivo… così non mi distraggo nemmeno un po’. Già, perché oggi, 22 aprile, Giornata mondiale della Terra, il bisogno di focalizzare l’attenzione sulla salute del nostro pianeta è un’urgenza che non ammette più distrazione. Come se la passa la nostra casa comune? Beh, se ancora non fosse abbastanza chiaro, ci pensa un nuovo studio dell’OMM, Organizzazione meteorologica mondiale, a farci trasalire. Secondo l’ultimo rapporto, infatti, la soglia critica dei 1,5° gradi di temperatura da non superare rispetto ai livelli pre-industriali, sarebbe ormai sul punto di essere infranta. Il 2020, con buona pace della pandemia, è stato l’anno più caldo mai misurato, nel decennio più caldo di sempre. In pratica, l’anno scorso è stato raggiunto il livello di 1,2° C, un triste record che il Segretario delle Nazioni Unite António Guterres commenta così: «Siamo sull’orlo dell’abisso. Il 2021 deve essere l’anno dell’azione».

L'evento della 'Food for', maratona digitale di 24 ore, è organizzato dal Future Food Institute di Bologna in collaborazione con la Fao in occasione dell'Earth Day, proprio per celebrare il pianeta.