Earth Day 2021: gli obiettivi di Lenovo per un futuro green (Di giovedì 22 aprile 2021) Quest’anno Lenovo celebra l’Earth Day 2021 condividendo i costanti progressi che l’azienda fa nel concretizzare il proprio impegno e nel realizzare gli obiettivi che si è posta per il futuro Dopo avere raggiunto e superato i propri obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, Lenovo ha aderito all’iniziativa Science Based Targets ponendosi nuovi ambiziosi traguardi per ridurre, nei prossimi 10 anni, le emissioni in tutte le operazioni aziendali e lungo l’intera catena del valore. I nuovi obiettivi prevedono piani per dimezzare entro il 2030 le emissioni dirette (Scope 1) e le emissioni indirette da consumo energetico (Scope 2). Grazie agli obiettivi basati su riscontri scientifici che Lenovo si è posta, gli ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 22 aprile 2021) Quest’annocelebra l’Daycondividendo i costanti progressi che l’azienda fa nel concretizzare il proprio impegno e nel realizzare gliche si è posta per ilDopo avere raggiunto e superato i propridi riduzione delle emissioni di gas serra,ha aderito all’iniziativa Science Based Targets ponendosi nuovi ambiziosi traguardi per ridurre, nei prossimi 10 anni, le emissioni in tutte le operazioni aziendali e lungo l’intera catena del valore. I nuoviprevedono piani per dimezzare entro il 2030 le emissioni dirette (Scope 1) e le emissioni indirette da consumo energetico (Scope 2). Grazie aglibasati su riscontri scientifici chesi è posta, gli ...

team_world : ?È inutile per l’uomo conquistare la Luna, se poi finisce per perdere la Terra.? - François Mauriac ? Oggi è l'… - Corriere : Giornata mondiale della Terra 2021: che cos’è e quando si celebra - SkyTG24 : Earth Day, mangiare sostenibile fa bene al cuore e all’ambiente - InformaCibo : Earth Day a tavola: 10 ricette green e sostenibili per celebrare la Giornata della Terra - itorcello : ??EARTH DAY 2021?? La cupola circolare della Chiesa di Santa Fosca sovrasta la bellissima vegetazione dell'isola… -