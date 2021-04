“È uguale a Lady Diana”. Spunta la foto e il dettaglio è davvero impressionante. Due gocce d’acqua: ecco chi è (Di giovedì 22 aprile 2021) Già alla fine degli anni ’70 Lady Diana cominciò ad affascinare il mondo con i suoi modi timidi e già moderni, culminando poi con il gigantesco matrimonio insieme a Carlo, Principe del Galles. Trascorsi più di vent’anni dalla sua morte è diventata un vero e proprio mito, personaggio cult della corona inglese. Quello che è accaduto negli ultimi giorni ha scombussolato moltissimo tutte le persone che ne sono venute a conoscenza. Una somiglianza impressionante è stata riscoperta tra Lady Diana e sua nonna. Il merito va tutto al fratello di Lady D, il Conte Spencer, che ha condiviso sul proprio profilo ufficiale di Instagram il raro ritratto dell’antenata. Il 56enne ha condiviso con i follower un ritratto di nonna Cynthia. (Continua dopo le foto) Il fratello di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) Già alla fine degli anni ’70cominciò ad affascinare il mondo con i suoi modi timidi e già moderni, culminando poi con il gigantesco matrimonio insieme a Carlo, Principe del Galles. Trascorsi più di vent’anni dalla sua morte è diventata un vero e proprio mito, personaggio cult della corona inglese. Quello che è accaduto negli ultimi giorni ha scombussolato moltissimo tutte le persone che ne sono venute a conoscenza. Una somiglianzaè stata riscoperta trae sua nonna. Il merito va tutto al fratello diD, il Conte Spencer, che ha condiviso sul proprio profilo ufficiale di Instagram il raro ritratto dell’antenata. Il 56enne ha condiviso con i follower un ritratto di nonna Cynthia. (Continua dopo le) Il fratello di ...

