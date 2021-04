“É sempre mezzogiorno” | gelato allo yogurt con salsa alle fragole di Massimiliano Scotti

Leggi su fattidigossip

(Di giovedì 22 aprile 2021) Le temperatura si alzano, l’estate si avvicina e la voglia di‘esplode’. Ci viene in aiuto, che con pochi ingredienti e semplici mosse ci prepara ilcon.Ingredienti 500 ggreco, 400 ml panna, 50 ml latte condensato, 250 g, 100 g zucchero, 100 g acqua ProcedimentoPartiamo dalla: in un pentolino, portiamo a bollore acqua e zucchero. Mettiamo leintere e lasciamo bollire per un paio di minuti. Spegniamo e frulliamo con il mixer ad immersione.In planetaria, o in una ciotola, con le fruste lavoriamo logreco con il latte condensato. Aggiungiamo la panna ...