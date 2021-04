E parte del ricavato sosterrà le donne vittime di violenza domestica e i loro bambini Sito subito in crash

Leggi su iodonna

(Di giovedì 22 aprile 2021) Non solo musica. Fedez stupisce ancora e lancia una linea di smalti. Proprio così. «La mia linea di smalti è finalmente fuori! NooN by Fedez» ha scritto il rapper sul suo profilo Instagram presentando il nuovo prodotto ai suoi 12,2 milioni di follower. Che hannopreso d’assalto ilmandandolo in. Unghie estate 2020: tutte le nail art guarda le foto Fedez, è uscita la sua nuova linea di smalti Si chiama Noon by Fedez la linea lanciata dal rapper in collaborazione con il brand Layla Cosmetics. Una capsule che comprende 6 smalti ...