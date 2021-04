È inutile istituire la Giornata della Terra se in realtà ce ne freghiamo di B Di Giacomo

Leggi su tpi

(Di giovedì 22 aprile 2021) La pandemia globale iniziata nel 2020, non è altro che il risultato dell’insostenibilità degli attuali modelli economici liberisti. Quei modelli, che hanno approfittato del vuoto legislativo innescato dalla New Economy per alimentare e foraggiare ancora di più l’innaturale arricchimento di pochi fortunati a discapitomassa, sono i fautori dell’attuale emergenza ambientale e sociale. L’avvento di Internet e dei Social Media è, infatti, paragonabile all’impatto delle macchine a vapore nella Prima Rivoluzione Industriale europea. Un cambiamento epocale che ha richiesto decenni prima di essere metabolizzato. Un cambiamento che, grazie anche alle teorie di Taylor e alle applicazioni di Ford, ha esteso i suoi benefici ai ceti medi e operai- non prima di averli massacrati per un secolo-, aumentando finalmente i salari e migliorando le condizioni dei lavoratori e ...