Dopo lo sfogo di Romano, Raggi convoca Ama: «Nei cimiteri situazione ingiustificabile» (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo lo sfogo del deputato del Pd Andrea Romano, che a due mesi dalla scomparsa del figlio Dario non riesce a dare degna sepoltura a quel giovane corpo provato fin dall'infanzia da una grave malattia, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha convocato Ama per discutere della situazione dei cimiteri nella Capitale: «Ciò che è accaduto alla sua e ad altre famiglie è ingiustificabile. Sono vicina a tutti loro. Posso solo immaginare lo strazio e il terribile dolore che stanno vivendo. Ho convocato Ama che mi ha assicurato di stare lavorando ad una soluzione per dare risposte ai cittadini in questo momento di emergenza Coronavirus». Romano ha raccontato il dolore che la sua famiglia ha tenuto riservato per molto tempo in ...

