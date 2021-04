“Donne per la salvezza” a Draghi: investire nel lavoro femminile per la ripresa (Di giovedì 22 aprile 2021) Il gruppo Donne per la salvezza – Half of it chiede al governo di far diventare il Recovery Plan, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, uno strumento per rafforzare l’occupazione femminile. 44 organizzazioni e associazioni avanzano, con una lettera al premier Draghi riportata da Repubblica, la richiesta di un «massiccio investimento nelle infrastrutture sociali». Leggi su vanityfair (Di giovedì 22 aprile 2021) Il gruppo Donne per la salvezza – Half of it chiede al governo di far diventare il Recovery Plan, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, uno strumento per rafforzare l’occupazione femminile. 44 organizzazioni e associazioni avanzano, con una lettera al premier Draghi riportata da Repubblica, la richiesta di un «massiccio investimento nelle infrastrutture sociali».

