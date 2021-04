Donne | in Italia c’è troppa poca attenzione al rispetto delle terapie prescritte

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il 22 aprile si celebra la sesta Giornata della salute della donna. Mentre pochi giorni fa si è parlato, sempre in una giornata dedicata, di aderenza terapeutica. Le due dimensioni si intrecciano dal momento che le donne, in Italia, risultano essere le pazienti meno aderenti alle cure che devono seguire. Questo per due ragioni, spiega Servier, una società farmaceutica internazionale indipendente, governata da una fondazione non-profit, con sede in Francia (Suresnes).

FratellidItalia : ?? A nome del gruppo di Fratelli d’Italia vorrei riportare un fatto gravissimo accaduto ieri e mi riferisco alla dic… - Maumol : L'Italia sta accelerando il processo di riconoscimento dei diritti delle donne e uno dei protagonisti della vita po… - SimonaMalpezzi : Le parole utilizzate da Grillo sono estranee a qualunque forma di rispetto per chi denuncia abusi sessuali. Dopo an… - beu2009 : RT @bee_perky: Lancio l'hashtag #ilgiornodopo perché le/i sopravvissut? allo #stupro e alle violenze raccontino quanto drammaticamente sia… - trinita80 : RT @FerdinandoC: Questo è un bosco di larici in Piemonte, sopra Fenestrelle. Il bosco ci protegge, anche quando ce ne dimentichiamo. L'Ital… -

Ultime Notizie dalla rete : Donne Italia

Vanity Fair Italia

Quest'anno, al programma Mondiale "Plant for Life" si è unita per la prima volta anche l'... un impegno collettivo per la tutela dell'ambiente, uno stimolante incontro tra l'ambiente e le...... Capogruppo di Fratelli d'in Consiglio Comunale. "I fondi resi disponibili dallo stato e ... - sottolinea Mascaretti - Contemporaneamente abbiamo almeno 30, 40 mila persone,e uomini, che ...A Oristano le competenze digitali creano posti di lavoro e incrementano l’economia. Tutti i dettagli nel comunicato stampa.Boom di iscrizioni per il Santoporo XC, seconda prova valida per il Grand Prix del Centro Italia giovanile ... seguiti dagli esordienti di secono e primo anno, donne allieve, donne esordienti, allievi ...