Donne artiste della mimetizzazione nella Grande Guerra

Leggi su panorama

(Di giovedì 22 aprile 2021) In quelesperimento che larappresentò nel campo delle tecniche militari, lafu uno degli aspetti maggiormente rilevanti in un conflitto di posizione combattuto in trincea. Ma fu fondamentale anchecopertura delle navi da, degli aerei, dei cannoni che dovevano essere protetti dalla ricognizione nemica oppure dall'attacco a sorpresa dei sommergibili. Gli Stati Uniti furono gli ultimi ad entrare nel conflitto mondiale nel 1917, ma già da oltre un anno la preparazione allaera cominciata. Nel 1916 la Marina degli Stati Uniti aveva siglato l'U.S. Navy Reserve Act (tra i cui sottoscrittori figurava Franklin Delano Roosevelt) il quale prevedeva per la prima volta l'arruolamento di personale ausiliario femminile, che ...