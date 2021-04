Dl riaperture | musei aperti anche nei weekend su prenotazione

(Di giovedì 22 aprile 2021) Dal 26 aprile riaprono inelle zone gialle secondo i protocolli di sicurezza già adottati prima dell’ultima chiusura. Lo spiega in una nota il ministero della Cultura. Il decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri stabilisce le regole per ledei luoghi della cultura e dello spettacolo. L'articolo .

Tutte le date delle26 aprile Verrà ripristinata la zona gialla dopo oltre un mese di ... In zona gialla riapriranno i, mentre gli eventi in teatri, sale da concerto, cinema, live - ...Siamo sicuri che i tracciamenti dei contagi funzionano?economiche, ma con accorgimenti ... Dal 26 aprile riaprono anche i, le mostre e i parchi archeologici ma nel fine settimana si ...L’appello del sindaco: «Ancora tanti contagi». Pronti a riaprire i centri sociali. Già al lavoro per i campi estivi dei bambini ...Oltre metà delle regioni d'Italia da lunedì prossimo potrebbero tornare in zona gialla. Il coprifuoco per resta alle 22. Ma quella del 26 aprile è solo ...