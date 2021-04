“Disco orario eccetto residenti”: nuovo pass, si parte dal Villaggio degli Sposi (Di giovedì 22 aprile 2021) Zone di sosta a “Disco orario eccetto residenti” nei quartieri della città, si parte: il Comune di Bergamo avvia entro la fine di aprile il nuovo pass di sosta per residenti di quelle aree spesso molto interessate dal parcheggio di non residenti, dove non c’è pagamento della sosta, ma è necessario trovare un equilibrio tra esigenze di parcheggio diverse (residenti, pendolari, commercianti, ecc). Si parte da una zona, quella vicina all’Ospedale Papa Giovanni XXIII, del quartiere del Villaggio degli Sposi. Le vie interessate dalla nuova misura sono via Galmozzi (pari dal 2 al 30 , civici dispari dal 1 al 27b), via delle Cave (civici dispari dal 1 al 59), ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 22 aprile 2021) Zone di sosta a “” nei quartieri della città, si: il Comune di Bergamo avvia entro la fine di aprile ildi sosta perdi quelle aree spesso molto interessate dal parcheggio di non, dove non c’è pagamento della sosta, ma è necessario trovare un equilibrio tra esigenze di parcheggio diverse (, pendolari, commercianti, ecc). Sida una zona, quella vicina all’Ospedale Papa Giovanni XXIII, del quartiere del. Le vie interessate dalla nuova misura sono via Galmozzi (pari dal 2 al 30 , civici dispari dal 1 al 27b), via delle Cave (civici dispari dal 1 al 59), ...

