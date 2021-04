Diritti Tv, Sky presenta ricorso contro Dazn. Ecco il motivo (Di giovedì 22 aprile 2021) Sky ha presentato poco fa il ricorso contro Dazn per i Diritti televisivi della prossima Serie A. Lo scenario Come riportato da Calcio e Finanza Sky ha appena presentato ufficialmente il ricorso contro Dazn per l’assegnazione dei Diritti Tv della prossima Serie A. Sky infatti sostiene che l’assegnazione abbia violato la cosiddetta no single buyer rule stabilita dalla Legge Melandri che vieta a un singolo operatore «di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette». Al momento infatti la Lega Serie A ha accettato l’offerta di 840 milioni da parte di Dazn per trasmettere tutte le dieci partite del nostro campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Sky hato poco fa ilper itelevisivi della prossima Serie A. Lo scenario Come riportato da Calcio e Finanza Sky ha appenato ufficialmente ilper l’assegnazione deiTv della prossima Serie A. Sky infatti sostiene che l’assegnazione abbia violato la cosiddetta no single buyer rule stabilita dalla Legge Melandri che vieta a un singolo operatore «di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette». Al momento infatti la Lega Serie A ha accettato l’offerta di 840 milioni da parte diper trasmettere tutte le dieci partite del nostro campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

NicoSchira : Domani Assemblea Lega #SerieA per diritti tv. Sky vuole pacchetto2 per trasmettere 3 gare (sabato sera, domenica 12… - Giusepp00699032 : RT @araujopampanin: La campagna mediatica contro la Superlega in Italia: #sky- ha i diritti della CL e non vuole trovarsi con un torneo mon… - MCalcioNews : Diritti Tv, Sky fa ricorso contro Dazn: violata la Legge Melandri secondo l'azienda di Rogoredo… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Diritti tv 2021-24 Serie A, Sky ha presentato ricorso contro l'assegnazione a DAZN - Simone64879773 : RT @sole24ore: Serie A, Sky chiede di bloccare l'assegnazione dei diritti Tv a Dazn -