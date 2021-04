Diritti tv: Serie A, Sky ricorre contro assegnazione a Dazn (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. - (Adnkronos) - Sky ricorre contro l'assegnazione dei Diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024 a Dazn. La pay-tv ha presentato un ricorso d'urgenza in tribunale contro la delibera con cui la Lega Serie A ha approvato l'offerta da 840 milioni di euro per dieci partite del massimo campionato italiano a giornata, delle quali sette in esclusiva e tre in co-esclusiva. Secondo Sky l'assegnazione ha violato la Legge Melandri, che proibisce a un singolo operatore "di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. - (Adnkronos) - Skyl'deitv dellaA per il triennio 2021-2024 a. La pay-tv ha presentato un ricorso d'urgenza in tribunalela delibera con cui la LegaA ha approvato l'offerta da 840 milioni di euro per dieci partite del massimo campionato italiano a giornata, delle quali sette in esclusiva e tre in co-esclusiva. Secondo Sky l'ha violato la Legge Melandri, che proibisce a un singolo operatore "di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette".

Advertising

tuttosport : #Sky, ricorso contro assegnazione a #Dazn per i diritti tv ?? - bandreabis : RT @tuttosport: #Sky, ricorso contro assegnazione a #Dazn per i diritti tv ?? - TV7Benevento : Diritti tv: Serie A, Sky ricorre contro assegnazione a Dazn... - aripov_sarvar : RT @tuttosport: #Sky, ricorso contro assegnazione a #Dazn per i diritti tv ?? - ferrante_pie : RT @CalcioFinanza: #Sky presenta ricorso contro i diritti Tv della #SerieA a #Dazn -