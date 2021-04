Diritti tv Serie A, Sky fa ricorso per bloccare l’assegnazione a Dazn (Di giovedì 22 aprile 2021) Sky Sky vuole bloccare tutto. Per l’emittente satellitare, quella sui Diritti tv di Serie A (triennio 2021/2024) non è una partita chiusa. La pay tv di Comcast – riporta IlSole24Ore – ha presentato un ricorso d’urgenza (ex articolo 700) al Tribunale di Milano per impedire l’attribuzione delle immagini a Dazn, in partnership con Tim, deliberata dalla Lega lo scorso 26 marzo. Già all’indomani dell’assegnazione, Sky aveva manifestato disappunto per la decisione che le strappava un primato – quello della trasmissione della Serie A – detenuto per 17 anni e consegnava il pacchetto più prestigioso nelle mani della piattaforma del miliardario Len Blavatnik. Ora, la decisione di portare il caso davanti ai giudici nell’ultimo nel tentativo di fermare quella che i legali di ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 22 aprile 2021) Sky Sky vuoletutto. Per l’emittente satellitare, quella suitv diA (triennio 2021/2024) non è una partita chiusa. La pay tv di Comcast – riporta IlSole24Ore – ha presentato und’urgenza (ex articolo 700) al Tribunale di Milano per impedire l’attribuzione delle immagini a, in partnership con Tim, deliberata dalla Lega lo scorso 26 marzo. Già all’indomani del, Sky aveva manifestato disappunto per la decisione che le strappava un primato – quello della trasmissione dellaA – detenuto per 17 anni e consegnava il pacchetto più prestigioso nelle mani della piattaforma del miliardario Len Blavatnik. Ora, la decisione di portare il caso davanti ai giudici nell’ultimo nel tentativo di fermare quella che i legali di ...

