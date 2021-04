“Diavoli”: nella serie arriva un ospite speciale (Di giovedì 22 aprile 2021) La sciatrice Sofia Goggia coinvolta nelle riprese della seconda stagione Sono ufficialmente iniziate le riprese dalla stagione di “Diavoli” la serie Sky con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi. La serie è tratta dal libro, un vero e proprio thriller economico do Guido Maria Brera. In produzione ci sono così i nuovi episodi e iniziano a trapelare indiscrezioni su quello che ci sarà da aspettarsi. Le riprese si stanno volgendo a Roma e coinvolgeranno anche Londa e New York come successo nella prima stagione. Patrick, è ancora una volta lo spietato e cinico Dominic Morgan, amministratore delegato della New York – London Investment Bank. Proprio l’ex di Grey’s Anatomy è stato immortalato sul set insieme alla sciatrice Sofia Goggia. La neo campionessa di Discesa libera è stata coinvolta nelle riprese come lei stessa ha ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 22 aprile 2021) La sciatrice Sofia Goggia coinvolta nelle riprese della seconda stagione Sono ufficialmente iniziate le riprese dalla stagione di “” laSky con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi. Laè tratta dal libro, un vero e proprio thriller economico do Guido Maria Brera. In produzione ci sono così i nuovi episodi e iniziano a trapelare indiscrezioni su quello che ci sarà da aspettarsi. Le riprese si stanno volgendo a Roma e coinvolgeranno anche Londa e New York come successoprima stagione. Patrick, è ancora una volta lo spietato e cinico Dominic Morgan, amministratore delegato della New York – London Investment Bank. Proprio l’ex di Grey’s Anatomy è stato immortalato sul set insieme alla sciatrice Sofia Goggia. La neo campionessa di Discesa libera è stata coinvolta nelle riprese come lei stessa ha ...

