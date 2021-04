Dexter 9: ecco il primo teaser trailer della nona stagione (Di giovedì 22 aprile 2021) Rivelato il primo teaser della nona stagione di Dexter, revival che vedrà il ritorno di Michael C. Hall e la sostituzione di John Cusack con Clancy Brown Il primo teaser trailer della di Dexter 9 è stato rilasciato su Twitter. Il revival è di fatto una nona stagione che vedrà il ritorno nel cast di Michael C. Hall. Al contrario, a non tornare sarà John Cusack, sostituito da Clancy Brown nei panni del villain della serie. Il primo teaser della nona stagione di Dexter mostra semplicemente una scure piantata su un tronco d'albero tagliato e un fuoco ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 aprile 2021) Rivelato ildi, revival che vedrà il ritorno di Michael C. Hall e la sostituzione di John Cusack con Clancy Brown Ildi9 è stato rilasciato su Twitter. Il revival è di fatto unache vedrà il ritorno nel cast di Michael C. Hall. Al contrario, a non tornare sarà John Cusack, sostituito da Clancy Brown nei panni del villainserie. Ildimostra semplicemente una scure piantata su un tronco d'albero tagliato e un fuoco ...

