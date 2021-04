Deputato Pd, a Roma da 2 mesi mio figlio senza sepoltura (Di giovedì 22 aprile 2021) "Oggi sono 2 mesi che mio figlio Dario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. 2 mesi che non riusciamo a seppellirlo: Ama non dà tempi di sepoltura degni di una città civile. Anzi, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 aprile 2021) "Oggi sono 2che mioDario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. 2che non riusciamo a seppellirlo: Ama non dà tempi didegni di una città civile. Anzi, ...

Lellasilvi : RT @primaopoitorna: Solo la merda può usare una disgrazia per fare propaganda politica... Invece è indescrivibile lo schifo di uno che dovr… - doddy610 : Andrea Romano e il figlio morto: Non riesco a seppellire Dario, Raggi vergognati- Raccapricciante, il dolore nel do… - Gian_Santovito : RT @giudiiiiiiiii: Roma, deputato Pd Romano, figlio 24enne morto: «Sono 2 mesi che non riesco a seppellirlo. Raggi si vergogni» senza parol… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Il deputato pd Romano e il figlio morto: «Da due mesi non riesco a seppellirlo, Raggi si vergogni» - NazzarenoMi : RT @giudiiiiiiiii: Roma, deputato Pd Romano, figlio 24enne morto: «Sono 2 mesi che non riesco a seppellirlo. Raggi si vergogni» senza parol… -