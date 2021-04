Densise Pipitone | nuove intercettazioni e lo sfogo di mamma Piera Maggio | “Quanti sbagli e depistaggi”

Leggi su dire

(Di giovedì 22 aprile 2021) PALERMO – “Era doveroso fare gli accertamenti sulla pista russa, che è servita ad aprire il vaso di Pandora: quindi va bene così, perché noi vogliamo raggiungere la verità e soprattutto non abbiamo abbandonato la speranza di riabbracciare nostra figlia“. Lo ha detto Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, scomparsa l’1 settembre 2004 a Mazara del Vallo, in una dichiarazione resa al quotidiano online ‘Primapaginamazara.it’ a margine della cerimonia che si è tenuta nell’aula del consiglio comunale della cittadina trapanese, dove in apertura di seduta è stata ricordata la vicenda.