Denise Pipitone, nell’intercettazione di Anna Corona si sente la voce di una bambina (Di giovedì 22 aprile 2021) Denise Pipitone, una storia drammatica ed infinita che, quasi quotidianamente, offre spunti di riflessione e vana speranza. La scomparsa di Denise Pipitone è una drammatica vicenda che ebbe il suo inizio il 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. La sua scomparsa avvenne mentre si trovava a casa di sua nonna materna. Da allora si sono susseguite infinite chiamate alle forze dell’ordine per ipotetici avvistamenti della bambina. Ogni volta la macchina della speranza si metteva in moto, per poi spegnersi tristemente. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Denise Pipitone e Mauro Romano: cosa hanno in comune i 2 bambini scomparsi Nell’ultimo periodo la vicenda dell’allora bambina siciliana ha vissuto un nuovo capitolo. ... Leggi su ck12 (Di giovedì 22 aprile 2021), una storia drammatica ed infinita che, quasi quotidianamente, offre spunti di riflessione e vana speranza. La scomparsa diè una drammatica vicenda che ebbe il suo inizio il 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. La sua scomparsa avvenne mentre si trovava a casa di sua nonna materna. Da allora si sono susseguite infinite chiamate alle forze dell’ordine per ipotetici avvistamenti della. Ogni volta la macchina della speranza si metteva in moto, per poi spegnersi tristemente. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>e Mauro Romano: cosa hanno in comune i 2 bambini scomparsi Nell’ultimo periodo la vicenda dell’allorasiciliana ha vissuto un nuovo capitolo. ...

Advertising

ore14rai2 : ??Piera Maggio spiega a #ORE14RAI2 perchè Denise ha mantenuto il cognome Pipitone e non ha preso il nome del padre… - adenosintrif75 : RT @MissingDeniseMp: ?? DENISE, NON SMETTEREMO MAI DI CERCARTI! ? #Missing Denise Pipitone Sito/ Website: - NuovoSud : Consiglio comunale a Mazara con i genitori di Denise Pipitone - Esquivel__Rulez : RT @woodoow: #DenisePipitone Denise Pipitone Jessica Pulizzi #chilhavisto #ORE14RAI2 leggere queste cose fa pensare molto - Esquivel__Rulez : RT @Libero_official: La mamma di #DenisePipitone parla di nuovo a #Chilhavisto: 'Anna Corona mi odiava ma si era infatuata di me' https://… -