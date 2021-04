Denise Pipitone, intercettata Anna Corona: è di Denise la voce nella telefonata? Cosa si sente nell’audio (Di giovedì 22 aprile 2021) C’è agitazione sul caso Denise Pipitone: il rinnovato interesse dell’opinione pubblica sul caso, dovuto alla vicenda di Olesya Rostova, la ragazza russa che si è dimostrata non essere la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. Nel frattempo però si è tornati a parlare della sparizione di Denise e anche la madre Piera Maggio ha colto l’opportunità per tornare a sollevare molti dubbi sulle indagini condotte all’epoca. Ora, inoltre, è stata diffusa una intercettazione audio inedita. La mamma di Denise Pipitone contro Anna Corona, ex del marito Il caso di Denise Pipitone, bambina scomparsa e mai ritrovata, non è stato privo di promettenti piste finite ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 22 aprile 2021) C’è agitazione sul caso: il rinnovato interesse dell’opinione pubblica sul caso, dovuto alla vicenda di Olesya Rostova, la ragazza russa che si è dimostrata non essere la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. Nel frattempo però si è tornati a parlare della sparizione die anche la madre Piera Maggio ha colto l’opportunità per tornare a sollevare molti dubbi sulle indagini condotte all’epoca. Ora, inoltre, è stata diffusa una intercettazione audio inedita. La mamma dicontro, ex del marito Il caso di, bambina scomparsa e mai ritrovata, non è stato privo di promettenti piste finite ...

