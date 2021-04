Delio Rossi: “Il Milan traballa. Manolas e Koulibaly forti, ma non come Albiol” (Di giovedì 22 aprile 2021) In un’intervista rilasciata a Radio Crc, Delio Rossi ha parlato dei tempi del campionato: “Corsa Champions? Tutto verrà deciso alla fine. Vedendo il Milan degli ultimi tempi, sembra la squadra di Pioli a traballare. Finora il Milan si è reso protagonista di un campionato al di sopra delle sue possibilità. Per quanto visto, meriterebbe di piazzarsi tra le prime quattro. Nel caso non ci riuscisse, sarebbe un peccato”. Su Napoli-Lazio: “Sia Napoli che Lazio le stesse possibilità. Però sui loro destini potrebbe pesare il recupero dei biancocelesti contro il Torino in un momento in cui i granata potrebbero essere già salvi. Gattuso? Nel caso portasse il Napoli in Champions, Rino meriterebbe di restare. Manolas e Koulibaly sono grandi calciatori, ma nessuno dei due ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 aprile 2021) In un’intervista rilasciata a Radio Crc,ha parlato dei tempi del campionato: “Corsa Champions? Tutto verrà deciso alla fine. Vedendo ildegli ultimi tempi, sembra la squadra di Pioli are. Finora ilsi è reso protagonista di un campionato al di sopra delle sue possibilità. Per quanto visto, meriterebbe di piazzarsi tra le prime quattro. Nel caso non ci riuscisse, sarebbe un peccato”. Su Napoli-Lazio: “Sia Napoli che Lazio le stesse possibilità. Però sui loro destini potrebbe pesare il recupero dei biancocelesti contro il Torino in un momento in cui i granata potrebbero essere già salvi. Gattuso? Nel caso portasse il Napoli in Champions, Rino meriterebbe di restare.sono grandi calciatori, ma nessuno dei due ...

