Decreto riaperture del 21 aprile: dalle regioni gialle al coprifuoco e al green pass, ecco le novità (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Consiglio dei ministri del governo Draghi ha approvato il nuovo Decreto Covid. Restano in vigore lo stato di emergenza (prorogato fino al 31 luglio) e il coprifuoco dalle ore 22 alle 5. Il nuovo Decreto è anche ribattezzato “delle riaperture” perché prevede dal 26 aprile un allentamento delle restrizioni, a cominciare dal ritorno delle zone gialle che erano state “sospese” per il mese di aprile, con un “tagliando” di controllo della situazione epidemiologica in programma a metà maggio. Qualora i dati fossero positivi si procederebbe ad allentare ancora le restrizioni. Il calendario delle riaperture avrà diverse tappe fino a luglio. Spostamenti Dal 26 aprile tornano le zone gialle. In tutti i ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Consiglio dei ministri del governo Draghi ha approvato il nuovoCovid. Restano in vigore lo stato di emergenza (prorogato fino al 31 luglio) e ilore 22 alle 5. Il nuovoè anche ribattezzato “delle” perché prevede dal 26un allentamento delle restrizioni, a cominciare dal ritorno delle zoneche erano state “sospese” per il mese di, con un “tagliando” di controllo della situazione epidemiologica in programma a metà maggio. Qualora i dati fossero positivi si procederebbe ad allentare ancora le restrizioni. Il calendario delleavrà diverse tappe fino a luglio. Spostamenti Dal 26tornano le zone. In tutti i ...

Advertising

agorarai : 'Questo decreto è una presa in giro: si chiama riaperture ma le riaperture non ci sono. In zona gialla fino a ieri… - marcodimaio : Con Mario #Draghi l’Italia ha un presidente che parla il linguaggio della verità, senza alimentare illusioni. Aste… - ilriformista : #Draghi non cede alle Regioni per il nuovo decreto - bioccolo : se qualcuno ha un link al testo _ufficiale_ del 'decreto riaperture' lo prego di condividerlo, perché il comunicato… - ZiO_Iv0 : @borghi_claudio Onestamente a mio modo di vedere, lo sbaglio è stato sventolare una settimana fa con varie dirette… -