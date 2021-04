Decreto riaperture, cosa si può fare in zona gialla, arancione, rossa. Spostamenti, ristoranti, palestre: tutte le date (Di giovedì 22 aprile 2021) Oltre metà delle regioni d'Italia da lunedì prossimo potrebbero tornare in zona gialla. Il coprifuoco per resta alle 22. Ma quella del 26 aprile è solo l'inizio della roadmap delle riaperture , che ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 aprile 2021) Oltre metà delle regioni d'Italia da lunedì prossimo potrebbero tornare in. Il coprifuoco per resta alle 22. Ma quella del 26 aprile è solo l'inizio della roadmap delle, che ...

Advertising

agorarai : 'Questo decreto è una presa in giro: si chiama riaperture ma le riaperture non ci sono. In zona gialla fino a ieri… - marcodimaio : Con Mario #Draghi l’Italia ha un presidente che parla il linguaggio della verità, senza alimentare illusioni. Aste… - ilriformista : #Draghi non cede alle Regioni per il nuovo decreto - Franciscovota : RT @ChiodiDonatella: #SALVINI: IL #DECRETO VE LO VOTATE VOI. #COPRIFUOCO E #APERTURE? CI VEDIAMO TRA 15 GIORNI Mugugnano i #rigoristi. 'Co… - CarloneDaniela : RT @ElioLannutti: Riaperture, approvato il decreto. Il governo non cede sul coprifuoco: confermato alle 22. E la Lega si astiene in Consigl… -