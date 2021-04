Decreto Riaperture, cosa cambia dal 26 aprile: dal coprifuoco ai ristoranti (Di giovedì 22 aprile 2021) Decreto Riaperture, tornano le zone gialle dal 26 aprile al 1 luglio. cosa cambia da lunedì prossimo, dal coprifuoco all’apertura dei ristoranti Con un comunicato stampa del Consiglio dei Ministri… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 22 aprile 2021), tornano le zone gialle dal 26al 1 luglio.da lunedì prossimo, dalall’apertura deiCon un comunicato stampa del Consiglio dei Ministri… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

agorarai : 'Questo decreto è una presa in giro: si chiama riaperture ma le riaperture non ci sono. In zona gialla fino a ieri… - marcodimaio : Con Mario #Draghi l’Italia ha un presidente che parla il linguaggio della verità, senza alimentare illusioni. Aste… - ilriformista : #Draghi non cede alle Regioni per il nuovo decreto - SportandoIT : Decreto Riaperture, le novità per lo sport - Scisciano : Ecco le novità del “Decreto Riaperture”: Tutto quello che c’è da sapere sulle riaperture e cosa cambia dal 26 April… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Riaperture Snaitech: 'Dl riaperture dimentica settore gioco' "Apprendiamo con sconcerto che la bozza del DL Riaperture, diffusa nella giornata di ieri, non menziona la riapertura dei negozi di gioco legale. ... "Constatiamo come nella bozza di Decreto siano ...

Decreto aprile: coprifuoco alle 22 si o no, divide anche gli esperti BASSETTI 'Interpreto il decreto Riaperture da una parte come un segno di fiducia nei confronti dei cittadini, dall'altra un modo per dire: attenzione, con questo virus continueremo a farci i conti ...

Decreto riaperture: le misure al via dal 26 aprile Altalex Massimiliano Fedriga/ “I divieti potrebbero non funzionare, sì al coprifuoco alle 23” Il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga a Oggi è un altro giorno: “Governo ha disatteso l’accordo che avevamo trovato” Prosegue senza sosta il dibattito su riaperture ... una ...

Cartabellotta (Gimbe): "Riaprire? Atto coraggioso ma molto rischioso" Il presidente di Gimbe Nino Cartabellotta, nel rapporto settimanale sui contagi da Covid, ha dichiarato che il decreto Riaperture approvato ieri dal Consiglio dei ministri è basato su un 'rischio ...

"Apprendiamo con sconcerto che la bozza del DL, diffusa nella giornata di ieri, non menziona la riapertura dei negozi di gioco legale. ... "Constatiamo come nella bozza disiano ...BASSETTI 'Interpreto ilda una parte come un segno di fiducia nei confronti dei cittadini, dall'altra un modo per dire: attenzione, con questo virus continueremo a farci i conti ...Il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga a Oggi è un altro giorno: “Governo ha disatteso l’accordo che avevamo trovato” Prosegue senza sosta il dibattito su riaperture ... una ...Il presidente di Gimbe Nino Cartabellotta, nel rapporto settimanale sui contagi da Covid, ha dichiarato che il decreto Riaperture approvato ieri dal Consiglio dei ministri è basato su un 'rischio ...