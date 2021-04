Decreto Covid, Regioni in rivolta. Salvini: «Il coprifuoco non ha senso». Zaia: «Il governo ci ripensi. E la scuola torni al 60%» (Di giovedì 22 aprile 2021) Non si spengono le polemiche sul coprifuoco. Massimiliano Fedriga, in prima fila per uno slittamento dell’orario dalle 22 alle 23, torna sull’argomento e rincara la dose. E spiega che come Conferenza delle Regioni «avevamo proposto lo spostamento del coprifuoco alle 23 consentendo di andare a cena al ristorante. Le nostre sono state proposte condivise da destra a sinistra, da nord a sud. In mezzo alla pandemia abbiamo superato le divisioni partitiche», ha detto nel corso di un’intervista a Radio Kiss Kiss. Facendo intendere un cambio di passo improvviso dell’esecutivo, nonostante ci fosse un accordo iniziale. Durante il Cdm tesissimo di ieri, 21 aprile, il premier Mario Draghi è stato irremovibile, e ha mantenuto l’orario alle 22. «Un’ora in più non innalzerebbe il rischio pandemico», ha aggiunto il governatore che, anche per questo, ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 aprile 2021) Non si spengono le polemiche sul. Massimiliano Fedriga, in prima fila per uno slittamento dell’orario dalle 22 alle 23, torna sull’argomento e rincara la dose. E spiega che come Conferenza delle«avevamo proposto lo spostamento delalle 23 consentendo di andare a cena al ristorante. Le nostre sono state proposte condivise da destra a sinistra, da nord a sud. In mezzo alla pandemia abbiamo superato le divisioni partitiche», ha detto nel corso di un’intervista a Radio Kiss Kiss. Facendo intendere un cambio di passo improvviso dell’esecutivo, nonostante ci fosse un accordo iniziale. Durante il Cdm tesissimo di ieri, 21 aprile, il premier Mario Draghi è stato irremovibile, e ha mantenuto l’orario alle 22. «Un’ora in più non innalzerebbe il rischio pandemico», ha aggiunto il governatore che, anche per questo, ...

borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - LegaSalvini : #SALVINI A DRAGHI: 'FIDUCIA IN TE, MA NOI LAVORIAMO AL PROSSIMO DECRETO CHE ENTRO METÀ MAGGIO DOVRÀ CONSENTIRE IL R… - Agenzia_Ansa : 'Il coprifuoco evoca brutte cose, in tutti noi c'è la volontà di superarlo, ma ci vuole gradualità per non consenti… - olga453901841 : RT @andreasso1951: Scuola e coprifuoco, Regioni e Salvini all'attacco dopo l'ok al decreto Covid - ANSA - Chiudere le attività alle 22:00 v… - mirella2spa : RT @andreasso1951: Scuola e coprifuoco, Regioni e Salvini all'attacco dopo l'ok al decreto Covid - ANSA - Chiudere le attività alle 22:00 v… -