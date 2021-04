Decreto Covid e riaperture, Orlando bacchetta la Lega (Di giovedì 22 aprile 2021) Il ministro Andrea Orlando non condivide quanto fatto nelle ultime ore dalla Lega in merito all’astensione per il nuovo Decreto e le riaperture. Nuovo Decreto Covid, Orlando: “La Lega che si astiene è un atto irresponsabile” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 22 aprile 2021) Il ministro Andreanon condivide quanto fatto nelle ultime ore dallain merito all’astensione per il nuovoe le. Nuovo: “Lache si astiene è un atto irresponsabile” su Notizie.it.

borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - Agenzia_Ansa : 'Il coprifuoco evoca brutte cose, in tutti noi c'è la volontà di superarlo, ma ci vuole gradualità per non consenti… - sole24ore : Verso il nuovo decreto anti-Covid, scontro sul coprifuoco - albertomarti : RT @perchetendenza: 'Salvini': Perché ha reso noto che la Lega si è astenuta dal votare il nuovo decreto Covid sulle riaperture in Consigli… - infoitinterno : Covid, firmato il nuovo decreto: tutte le novità dal 26 aprile -