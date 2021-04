Decorazione con rami per la casa | ispirazioni facili di riciclo creativo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 22 aprile 2021) Una fantasticaper la, realizzata con isecchi e alcuni materiali riciclati: approfondiamo insieme! Per decorare lae renderla davvero originale, avvolte basta utilizzare un po’ di fantasia e prodotti riciclati in modoQuesta ispirazione fai da te, renderà sorprendente il vostro soggiorno o qualsiasi stanza della, con tanta semplicità. Cominciamo!conper la: semplice da realizzare ! Per questa idea, procuratevi i seguenti materiali: Ramo secco Bottiglia di plastica Carta velina colorata Nastro adesivo di carta Forbici Pennelli Colori acrilici Setole di una vecchia scopa o spazzolino Candeggina Per prima cosa, rivestite il piano di lavoro con della carta da giornale, ...