'Decidiamo noi quando giocate'. Tifosi dello United invadono il centro di allenamento (Di giovedì 22 aprile 2021) Lo avevano annunciato e lo hanno fatto. Un gruppo di circa 20 Tifosi dello United questa mattina ha bloccato l'ingresso del centro sportivo di Carrington, per protestare contro la proprietà dei Glazer. Leggi su gazzetta (Di giovedì 22 aprile 2021) Lo avevano annunciato e lo hanno fatto. Un gruppo di circa 20questa mattina ha bloccato l'ingresso delsportivo di Carrington, per protestare contro la proprietà dei Glazer.

Ultime Notizie dalla rete : Decidiamo noi 'Decidiamo noi quando giocate'. Tifosi dello United invadono il centro di allenamento Striscioni che parlano chiaro: 'Decidiamo noi quando giocate' e 'Glazer Out' ma nessun gesto violento. È la prima volta che a Manchester si registra una protesta così dura contro la società. Il ...

Superlega, i tifosi del Manchester United bloccano l'allenamento " Decidiamo noi quando giocate " e " 51 per cento MUFC " (riferito al pacchetto azionario di maggioranza del club che dovrebbe andare ai tifosi) sono alcune delle scritte apparse sugli striscioni ...

